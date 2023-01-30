Гимнастка и ленивый тюлень: Валерия и Иосиф Пригожин показали свои любимые позы

Популярная исполнительница Валерия в браке с продюсером Иосифом Пригожиным совсем раскрепостилась. Она примеряет все более сексуальные наряды и не стесняется говорить на интимные темы. А недавно супруги в эфире шоу Леры Кудрявцевой показали свои любимые позы.

Звездные гости принимали участие в программе «Секрет на миллион» на НТВ. Телеведущая попросила пару продемонстрировать на камеру свою спортивную форму. Им предложили привести в пример несколько поз из йоги. Валерия с радостью согласилась на авантюру. Отрывок из шоу появился в Telegram-канале «Звездач».

Исполнительница вышла к зрителям в спортивной одежде и показала чудеса растяжки. Поклонники и Кудрявцева были в шоке от умений Валерии. В соцсетях многие отметили, что певица садится на шпагат не хуже балерины Анастасии Волочковой! Звезда показала несколько поз.

Следующим вышел Иосиф Пригожин. Он просто лег на спину и стал пристально смотреть в потолок. В Сети поддержали Пригожина, но один из подписчиков назвал мужчину «ленивым тюленем». Ролик быстро набрал популярность.

«Оба красавцы», «У Иосифа миссионерская, а у Валерии 69, все просто», «Смеялись всей маршруткой», «Лера – огонь», «Какая гимнастка», – пишут в комментариях.

Ранее мы писали о том, как Пригожин высказался в адрес Анастасии Волочковой. Продюсер заявил, что мог бы завоевать сердце артистки, если бы не был женат на Валерии.