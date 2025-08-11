«Никогда бы не уехала»: Анастасия Волочкова объяснила, почему отказалась от шейха

Анастасия Волочкова заявила, что не готова уехать из России ради шейха. Об этом сообщает Газета.Ru.

На днях во время одного из светских мероприятий Анастасию Волочкову заметили в компании арабского шейха. По словам балерины, тот хотел увезти ее с собой, но она отказалась.

Волочкова заявила, что никогда бы не уехала из России, так как широко известна именно на родине.

«Я никогда бы не уехала из России. Это страна, в которой я выросла, получила воспитание, образование. Я прославляла Россию на всех мировых сценах, во всех странах мира. У меня есть определенный патриотизм и главный человеческий долг — жить в России», — заявила она.

Волочкова также рассказала о мужчине, с которым она готова построить любовь. По словам балерины, ей вовсе не важен статус кавалера.

«Меня не удивить ничем: ни яхтами частными, ни самолетами, ни курортами, ни отдыхом. Шейхи, не шейхи — абсолютно без разницы. Меня можно поразить добропорядочностью, благородными поступками, цветами, умением быть человеком и относиться к женщине с приоритетом, с большим уважением», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что Волочкова ответила хейтерам, осудившим ее за поведение в самолете.