«Никиту обидеть никто не сможет»: отец Кологривого поддержал сына после дебоша в баре

Отец актера Никиты Кологривого поддержал сына после дебоша в баре Новосибирска. Он заявил, что не знает подробностей инцидента, но уверен – Никиту никто не сможет обидеть.

Комментарий отца приводит сайт Kp.ru.

«Никиту обидеть никто не сможет, это я вам говорю. И если Никите нужна какая-то помощь, я со своей стороны ему помогу!» - признался родственник.

На другие вопросы мужчина не ответил. Мачеха Кологривого Ольга рассказала, что связаться с задержанным не получилось. По этой причине семье ничего неизвестно.

Напомним, посещая родной Новосибирск, Кологривый устроил дебош в баре. Сначала он приставал к официантке, а затем устроил потасовку с охраной заведения. На него написали заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов пришли в гостиницу, где остановился актер, и попросили проехать в отдел. Оттуда его увезли в ИВС.

В отношении Кологривого возбудили административное дело по статье о мелком хулиганстве. Ему грозит до 15 суток ареста. Суд состоится 21 марта, актер проведет ночь в ИВС.

Скандал Кологривого в баре прокомментировал коллега, актер Леонид Ярмольник. Он считает, что звезду сериала «Слово пацана» следует показать врачам.