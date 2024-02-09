Никита Волков рассказал о провокациях на съемках «Трудных подростков»

Российский актер Никита Волков, исполнивший одну из главных ролей в сериале «Трудные подростки», признался, что провоцировал коллег по проекту на шутки в свой адрес. Об этом он заявил в шоу «ОК на связи!».

По словам Волкова, во время съемок первого сезона артисты, исполнявшие роли тех самых трудных подростков, не обладали большим опытом, как сейчас, и он решил создать на площадке определенную атмосферу, чтобы помочь им расслабиться во время съемочного процесса.

«И мне показалось, что нужно создать такую атмосферу, в которой они будут чувствовать себя свободно, поскольку у них весь первый сезон — это такой буллинг моего персонажа. Я подумал, учитывая, что они «зелёные», нужно помочь им», — рассказал актер.

Исполнитель роли тренера Антона Ковалева добавил, что вне кадра требовал, чтобы молодые артисты свободно шутили над ним. В частности, он подстрекал ребят к агрессивным шуткам, создавая команду против него. Волков заключил, что в итоге ему удалось достигнуть своей цели: коллектив стал более дружным и съемки шли легко.

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