Никита Пресняков веселится в США в компании девушек после развода. Об этом стало известно из соцсетей.

В августе Никита Пресняков рассказал о разводе с супругой Аленой Красновой после восьми лет брака. Судя по всему, певец не очень переживает после расставания. Он продолжает делиться счастливой холостяцкой жизнью в своем блоге.

Сегодня он опубликовал видео, на котором отдыхает в компании друзей. На кадрах видно, что в компании внука Аллы Пугачевой есть несколько молодых девушек, которые подпевают ему в караоке. Друзья исполняли песню Леонида Агутина «На сиреневой Луне».

После окончания вечеринки Пресняков переместился домой, где показал, как играет в приставку.

Напомним, Никите Преснякову — 34 года. Сейчас он живет в США, где периодически выступает с кавер-концертами.

