Никита Пресняков после развода продает дачу Пугачевой со скидкой 5 млн рублей

Уехавший в 2022 году в США Никита Пресняков после развода вновь попытался избавиться от подаренной ему знаменитой бабушкой дачи на Истре.

Как пишет Kp.ru, внук Аллы Пугачевой готов скинуть 5 миллионов рублей реальному покупателю. Сейчас четырехэтажный особняк площадью 760 квадратных метров и участок земли в 50 соток можно приобрести за 125 миллионов рублей.

При этом ранее в объявлении участок земли был больше на 30 соток. Как выяснилось, на этой площади располагается личный причал. Он был взят в аренду и не является собственностью исполнительницы хита «Мадам Брошкина».

Пресняков владеет дачей Пугачевой с 2014 года. В 2023 году он впервые выставил недвижимость на продажу за 130 миллионов рублей. Кроме того, он был согласен сдавать дом в аренду за 700 тысяч рублей в месяц, но желающих не нашлось.

«Всего 45 км от МКАД по Ленинградскому шоссе. Уникальное предложение с собственной береговой линией 80 м и пирсом. Четырехэтажный кирпичный особняк, построенный в 1999 году на прочном монолитном фундаменте с капремонтом 2020 года», - говорится в обновленном объявлении.

Продать особняк Преснякова вынудило безденежье. После эмиграции в США его заработки упали, а жена Алина Краснова не работала. В итоге семья распалась, а Пресняков пытается выступать в местных барах с каверами на старые российские хиты.

Ранее Кристина Орбакайте решила поддержать старшего сына на фоне его развода. Никита Пресняков анонсировал концерт в Нью-Йорке. Артистка в своем личном блоге опубликовала анонс выступления наследника. Вход на концерт стоит примерно 60 долларов. Организаторы не продали и половину билетов.