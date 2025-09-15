Никита Пресняков сообщил, что его жена мечтала попасть на фестиваль Burning Man

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков поделился впечатлениями от фестиваля Burning Man. Он сообщил, что мероприятие хотела посетить жена Алена Краснова.

Подробностями 34-летний музыкант поделился в соцсетях.

«Я там даже алкоголь не пил почти. А жена больше всего на свете мечтала попасть на этот фестиваль», - рассказал Пресняков.

Внук Пугачевой признался, что на фестивале есть «постоянные трудности в плане выживания». По его мнению, это делает человека «мощнее», а благодаря помощи друг другу и преодолению трудностей «душа меняется».

Также Пресняков раскрыл: на Burning Man есть бани, кинотеатры, музей, «выходящие за рамки воображения» арт-объекты. Он рассказал, что в пустыни строится город, где все, включая еду, бесплатно.

«Там важно со всеми объединятся и разделять любовь. Эта энергия там настолько мощная, что люди оттуда возвращаются другими и даже не принимая алкоголь или еще чего — там и трезвым быть захватывающе», - поделился сын певицы Кристины Орбакайте.

Поклонники отметили, что несмотря на расставание с женой, Никита выглядит счастливым. Интернет-пользователи пожелали Преснякову брать от жизни все и назвали его примером для себя.

В августе певец и его супруга сообщили о расставании. Пара не озвучила причины развода. Никита продолжает жить в США, где пытается строить музыкальную карьеру, а Алена вернулась в Россию. Недавно Пресняков выбросил в мусорное ведро статуэтку из своей квартиры с надписью «Лучшая жена».