Никита Пресняков перепевает песни «ВИА Гры» в ресторанах США. Об этом сообщает Telegram-канал «Самые СЛИВки».

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков продолжает выступать вместе со своим коллективом за границей. Ранее он объявлял о старте тура под названием «Дискотека нулевых». Пресняков перепевает в своей программе популярные хиты российской эстрады.

На очередном концерте, который был приурочен к католическому Рождеству, Пресняков выступил в одном из ресторанов США во Флориде. На кадрах слышно, как певец исполняет песню «Притяженья больше нет» группы «ВИА Гра» и Валерия Меладзе.

Напомним, Никита Пресняков уехал из России вместе с возлюбленной Аленой Красновой в 2022 году. Он обосновался в США.

Ранее мы писали о том, что Владимир Пресняков встал на защиту сына, который исполняет чужие песни в барах США.