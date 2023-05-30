Никита Пресняков не сможет продать имение в Истре из-за долгов Аллы Пугачевой

Внук Аллы Пугачевой уже долгое время живет в США и совершенно не собирается возвращаться в Россию. Это он доказывает не словами, а своими поступками. Так, несколько месяцев назад он выставил на продажу недвижимость на Родине, подаренную звездной бабушкой. За имение в Истре певец хотел получить 230 миллионов рублей. По слухам, за вырученные деньги он собирался купить жилье в Майами, так как сейчас вынужден ютиться в маленькой квартире. Однако план сына Кристины Орбакайте провалился. А все из-за Примадонны.

Издание Life.ru выяснило, что Преснякова сильно подставила Алла Борисовна. Дело в том, что дачу она внуку подарила, а вот долги свои не выплатила. А из-за них Никита теперь не может ничего сделать со своей недвижимостью. Оказалось, что вокалистка не внесла очередной платеж на аренду прилегающей береговой линии, поэтому на нее подал в суд солнечногорский Комитет по управлению имуществом. Сумма, которую должна погасить Пугачева, небольшая – 44 тысячи рублей и еще 7 тысяч пени за просрочку. Но отдавать их исполнительница пока не спешит.

На днях Никита отчаялся избавиться от особняка и снял объявление о продаже. Пока неизвестно, будет ли он вновь пытаться получить за него деньги или же не вернется к этой затее. Отметим, что трудности с ликвидацией недвижимости в России сейчас испытывают и другие уехавшие звезды. По мнению риэлторов, знаменитостям-эмигрантам даже не стоит надеяться получить деньги за свои дома и квартиры. Специалисты считают, что на них сейчас «черная метка», которая и отпугивает потенциальных покупателей.

Напомним, что избавиться от имущества пыталась и сама Алла Пугачева, но за все эти месяцы замок в Грязи так и не удалось продать. Появлялись слухи, что его новым владельцем стал Стас Барецкий, но официально это так и не было подтверждено. Однако недавно СМИ стали писать о том, что в сэконд-хэндах неожиданно начали появляться вещи, оставленные Примадонной в подмосковном особняке.