«Это так тупо»: Никита Михалков высказался об отмене русской культуры

Никита Михалков назвал недальновидной отмену русской культуры на Западе. Об этом сообщает 74.ru.

Режиссер Никита Михалков прилетел в Челябинск на встречу со студентами и преподавателями Южно-Уральского государственного университета. Учащиеся поинтересовались у Михалкова, как он относится к попыткам отменить российскую культуру на Западе.

«Я не хочу никого обижать, но это так тупо. Это так бездарно. Это так недальновидно. Одна только русская литература, один Пушкин поставил все вопросы бытия человечества. Я уж не говорю про Достоевского, про Толстого. Отменить русскую культуру, а что останется?» — задался вопросом он.

Режиссер добавил, что не в восторге от перфомансов и выставок, которые проводятся за границей.

«Знаете, чем отличается перформанс от инсталляции? Инсталляция — это нагадить под дверью, позвонить и убежать, а перформанс — это позвонить и перед дверью сесть гадить», — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что Владимир Долинский высказался о совместной работе с Михалковым.