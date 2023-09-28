Никита Михалков рассказал, что может побудить его уволить члена киногруппы

Режиссер Никита Михалков очень требовательно относится к членам своей киногруппы и крайне ответственно подходит к съемочному процессу. Оказывается, что его может разгневать даже мимолетная провинность, передает aif.ru.

Мэтр рассказал, за какие проступки на съемочной площадке увольняет членов киногруппы, во время мастер-класса для набора новых слушателей для своей Академии кинематографического и театрального искусства. Так, по словам Михалкова, важна включенность работников в процесс. Например, если осветитель во время съемок посмотрит на часы и подумает, когда же наступит обед, то с таким членом группы режиссер тут же расстанется. Мэтр считает, что никто не должен перетягивать внимание на себя, тем самым «забирая энергию помощи актеру».

«Это не человек команды. И именно это имеет гигантское значение, кто бы что ни говорил», — отметил Михалков.

Атмосфера на съемках крайне важна. Именно из нее исполнители ролей черпают энергию для раскрытия персонажей перед зрителями, объяснил режиссер.

Ранее Никита Михалков рассказал, как отбирает будущих слушателей для Академии кинематографического и театрального искусства. Оказалось, что мэтр обращает внимание на несколько душевных качеств.