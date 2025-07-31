Никита Михалков призвал не выдвигать на «Оскар» фильм из России в этом году

Кинорежиссер Никита Михалков считает, что в этом году, как и в последние несколько лет, России не стоит выдвигать фильм на премию «Оскар».

По мнению председателя Союза кинематографистов РФ, крайне маловероятно, что картина, которая нравится россиянам, одержит победу в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

«Русская картина может сегодня претендовать на „Оскар“ в качестве фильма на иностранном языке только в том случае, если она так или иначе унижает свою страну», — приводит слова народного артиста РСФСР ТАСС.

В этом случае, говорит Михалков, есть все шансы получить, помимо «Оскара», премию в Каннах, Венеции, Берлине, но за этим не будет оценки искусства, убежден режиссер.

Никита Сергеевич вспомнил, как получил «Оскар» за фильм «Утомленные солнцем». Режиссер выразил надежду, что награду ему присвоили все-таки за смысловую нагрузку, то есть за само кино.

Ранее Никита Михалков заявил, что против россиян ведется информационная сетевая война.