Никита Михалков ответил на «привет» от Аллы Пугачевой, пожелавшей ему не болеть

Режиссер Никита Михалков впервые отреагировал на адресованные ему слова певицы Аллы Пугачевой. В интервью артистка передала ему «привет» и пожелала не болеть. В беседе с журналистами в Липецке кинематографист сделал вид, что не понимает, о каком обращении Примадонны у него спросили.

На встрече с прессой Михалков появился с тростью. Это привлекло внимание публики, так как Алла Пугачева уже намекала на проблемы со здоровьем у режиссера. Но, когда у Никиты Сергеевича поинтересовались, как он себя чувствует, он ответил коротко.

«Какие проблемы? Спина болит — это правда!» - заявил Михалков.

Напомним, что в интервью Алла Пугачева признавалась – она оборвала связь со многими друзьями в России, но продолжила общаться с Никитой Михалковым. Она делилась, что обожает режиссера. Более того, по ее мнению, кинематографист тоже питает к ней теплые чувства.

