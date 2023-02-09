«Совершил ошибку»: Ольга Зарубина предупредила 77-летнего Михалкова о новой опасности

Совсем недавно все внимание прессы было приковано к Никите Михалкову. На новогодних праздниках стало известно о госпитализации режиссера с пневмонией. 77-летний мужчина довольно тяжело перенес недуг, поэтому его только на днях выписали из больницы. Деятель кино не смог долго сидеть без дела и уже вышел на театральную сцену, чтобы обрадовать поклонников своим творчеством. Когда-то Ольга Зарубина перенесла такое же заболевание, вот почему в беседе с изданием «МК» певица поспешила предупредить Михалкова об опасных последствиях ковида.

Ольга убеждена: режиссер совершил ошибку, выйдя на работу раньше положенного срока. По мнению знаменитости, в возрасте Никиты Сергеевича уже «небезопасно» так рисковать здоровьем.

«Это же непростой вирус, долгоиграющий. Люди приходят к врачам и через год, и через два после болезни с симптомами. Ковид бьет по слабым местам. Он совершает большую ошибку. Ему нужно заняться восстановлением организма», — резюмировала Зарубина.

Ранее Екатерина Стриженова показала фото, на котором видно, как изменился Михалков после перенесенной болезни. Этот снимок весьма обеспокоил поклонников деятеля кино. Подробности смотрите в этой статье.