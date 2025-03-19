Никита Михалков опроверг сообщения о госпитализации и рассказал про гастроли

Режиссер Никита Михалков прокомментировал сообщения о своей госпитализации и ухудшении самочувствия. Мужчина опроверг слухи и анонсировал новый выпуск «Бесогона». Об этом сообщает 360.ru.

Звезда признался, что сейчас не находится в больнице, а вернулся из Воронежа. Он занимался записью нового выпуска своей программы. Он также порассуждал о том, почему появляются такие «леденящие слухи» о его здоровье.

«К радости тех, кто действительно за меня переживал, сообщаю от своего имени, что я мало того, что, слава Богу, не в больнице, а еще и только что вернулся с гастролей в Воронеже и уже записал новый „Бесогон“, который, Бог даст, выйдет в пятницу», — поделился Михалков.

Перед этим журналисты связывались с дочерью Никиты Михалкова. Надежда попросила поклонников не переживать за отца.

«Не лезьте в это. Спасибо большое, не переживайте. Добра и здоровья вам», — сказала она.

Напомним, что о госпитализации режиссера сообщал Telegram-канал Shot. У мужчины якобы случились проблемы с сердцем и давлением.

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