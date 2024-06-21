Никита Кологривый вышел из себя на «Мосфильме»: «Как я должен понять, что это мой стул?»

Актер Никита Кологривый устроил скандал на «Мосфильме» из-за того, что ему не подписали стул. Он отметил, что на нем должно быть указано его имя. Видео с участием звезды «Слова пацана» опубликовал Telegram-канал «Только никому...».

В ролике Никита возмутился, что его позвали на интервью, но при этом не позаботились о его комфорте. По его словам, уже все должны знать, что ему нужно выдавать только те стулья, на которых есть его имя.

«Вы меня зовете на интервью, почему на стуле не написано: «Стул для Никиты Кологривого»? Как я должен понять, что это мой стул? А? На «Мосфильме» находимся в конце концов, ребята», - заявил Кологривый.

Кроме того, актер раскритиковал создателей проекта «Полупановы» за то, что ему отказали в кастинге. Он рассказал, что его не взяли из-за недостаточно деревенского лица. Однако сам он считает, что это вовсе не так.

Отметим, что за последние полгода Никита Кологривый стал особо популярен благодаря скандалам. Сначала он дал интервью, в котором усомнился в профессионализме коллег, а затем устроил дебош в баре. Сейчас же актер использует эти инфоповоды как пиар, так что не исключено, что и эти разборки были постановочные.

Ранее Никита Кологривый оплатил долги на сумму 1,4 млн рублей перед налоговой.