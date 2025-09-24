Никита Кологривый на волне популярности поднял гонорары: сколько стоит съемочный день актера

Актер Никита Кологривый поднял гонорары из-за востребованности в кино. Сейчас, по данным Kp.ru, его съемочный день стоит 250-300 тысяч рублей.

Кологривый стал популярен после участия в проекте режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Тогда же он попал в несколько скандалов, из-за чего его имя не сходило со страниц интернет-порталов. И это не только не навредило его карьере, но и сделало еще успешнее.

«После того, как Никита Кологривый стал нарасхват у режиссеров и продюсеров, выросла и цена за его съемочный день. Сейчас его гонорар за съемочный день стартует от 250 - 300 тысяч рублей. Зависит от проекта и других субъективных факторов», - сообщает источник СМИ.

Отметим, что сейчас Никита задействован сразу в нескольких крупных проектах – «Трудно быть Богом», «Сектор Газа», «Айда!» и других. Кроме того, актер продолжает участвовать в театральных постановках.

Ранее Никита Кологривый воссоединился с женой, с которой расстался два года назад.