Никита Ефремов выразил соболезнования родным Захарова после новостей об УДО отца

Актер Никита Ефремов дал первый комментарий после новостей, что его отца Михаила Ефремова досрочно выпустят из колонии, в которой он отбывает наказание за смертельное ДТП. Сын артиста обратился к родным погибшего Сергея Захарова и заявил, что не забывает о случившемся.

В ИК-4 Ефремов провел пять лет. 24 марта состоялось заседание, на котором было решено удовлетворить прошение актера об УДО в связи с плохим состоянием здоровья. Его сын Никита, который все эти годы старался не реагировать на новости об отце, после того, как узнал, что скоро папа вернется домой, прервал молчание.

«Сегодня моему отцу одобрили условно-досрочное освобождение после пяти лет заключения. Это сложный момент для всех сторон. Я не забываю о трагедии и о Сергее Захарове, который погиб. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким», - написал Никита в личном блоге.

Отметим, что родственники погибшего Захарова, по словам адвоката Александра Добровинского, уже давно простили Ефремова, хоть и не забыли о смерти Сергея. Юрист делился, что семья мужчины уже ничего не хочет от актера.

Ранее Валерий Баринов заявил о возвращении Михаила Ефремова в театр.