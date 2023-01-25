Перед съемками «Нулевого пациента» Никита Ефремов общался с ВИЧ-инфицированными

Многосерийная драма Сергея Трофимова, телепремьера которой состоялась в начале года на «Первом канале», привлекла внимание зрителей напряженным сюжетом и великолепной игрой актеров.

По словам режиссера, Никите Ефремову досталась весьма непростая роль «скучного ученого, вынужденного читать нотации». Актер справился с поставленной задачей, при этом ничуть не снизив драматического накала страстей.

Напомним, сюжет фильма разворачивается вокруг событий в городе Элиста, где в 1988 году в детской больнице была зафиксирована вспышка СПИДа.

Никита Ефремов, говоря о своей работе над ролью московского эпидемиолога Дмитрия Гончарова, рассказал, что незадолго до съемок встречался с людьми, у которых был зафиксирован ВИЧ.

Актер хотел лучше понять психологию тех, кто оказался вынужден жить со смертельным диагнозом.