«На похмелье так хорошо игралось!»: борющийся с алкоголизмом Ефремов с теплом вспомнил о бутылке

В конце прошлого года Никита Ефремов сделал шокирующее признание – молодой актер уже долгое время страдает от алкогольной зависимости. Эта болезнь была и у его отца, и у деда, поэтому он не удивился, когда обнаружил собственное пристрастие к бутылке. Однако звезда «Нулевого пациента» быстро осознал, что с недугом нужно бороться, поэтому стал проходить лечение с психологом. Сейчас он находится в процессе, так как у него достаточно проблем, которые требуют внимания специалиста.

Несмотря на то, что алкоголизм – довольно печальная и даже во многих случаях страшная болезнь, Никита сейчас даже с теплом вспоминает то время, когда часто выпивал. В программе «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком он признался, что начал употреблять алкоголь, чтобы заглушить боль, и при этом играть в кино и на сцене в состоянии похмелья ему даже нравилось.

«Я использовал сцену и кино как избавление от боли, страданий, обид, которых у меня было много. Употреблял алкоголь тоже по этой причине. На похмелье так хорошо игралось! Так легко избавлялся от боли. Но сейчас я пытаюсь быть профессионалом и не использую профессию как лекарство. И сам стал вести здоровый образ жизни. И боль почти исчезла», - поделился Никита Ефремов.

Отметим, что актер также страдает от двух противоположных расстройств – нарциссизма и низкой самооценки. Он признавался, что стал актером из-за первого, а от профессии получил второе. Дело в том, что из-за знаменитой фамилии он постоянно сталкивается с самокритикой. Никита часто сравнивает себя с другими и думает, что кто-то смешнее, красивее, талантливее его. А также он осознает, что отдается работе не так, как его звездные папа и дедушка.

Все свои проблемы Ефремов прорабатывает с психологом и уже почти научился принимать свои теневые стороны. Но при этом полностью перестать ругать себя он пока все еще не может.

Ранее Никита Ефремов рассказал о напряженных отношениях с режиссером Петром Тодоровским, с которым сотрудничал во время работы над кинокартиной «Здоровый человек».