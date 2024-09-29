«Неудобно его послать»: Волочкова рассказала, чем Шаляпин лучше Джигурды

Анастасия Волочкова всегда считала Никиту Джигурду своим другом. Но после скандала со сливом домашнего видео в Сеть балерина затаила обиду на актера. Звезда призналась, что так и не смогла его простить.

Артистка предпочла Джигурде общество Прохора Шаляпина. Как пояснила знаменитость, певец очень позитивный и никогда ее не обижает. Волочкова добавила, что с актером она чувствовала себя «как на пороховой бочке» из-за его постоянных подстав.

«Вроде дружу с ним, неудобно его послать, но отмываться потом приходилось долгое время. Я разочаровалась в этом человеке. Я просто не хочу с ним общаться после его подстав», — призналась Анастасия в эфире YouTube-шоу Элины Абдикадировой.

С Шаляпиным Волочкова дружит уже давно. Пользователи подозревают, что между ними возникли романтические чувства, но знаменитости не комментируют появляющиеся в Сети слухи.

В начале 2024 года в Сети появилось провокационное видео с участием Волочковой и Джигурды. На нем знаменитости запечатлены в нетрезвом состоянии и целующимися. После этого на Анастасию обрушился шквал критики. Балерина посчитала, что в сливе видео виноват Никита и отреклась от общения с ним.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, что актер Никита Джигурда специально делает едкие замечания в ее адрес. Балерина предположила, что артист ведет себя подобным образом из-за того, что она «перестала общаться с ним», лишив возможности «пиариться».