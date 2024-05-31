63-летний Никита Джигурда намерен служить в зоне СВО с Блиновским и Пашаевым

Актер Никита Джигурда принял решение отправиться в зону СВО, чтобы служить вместе с бывшим адвокатом Эльманом Пашаевым и Алексеем Блиновским - мужем «королевы марафонов» Елены Блиновской.

По данным источника РИА Новости, скандальный шоумен уже запросил документ для рассмотрения его кандидатуры на свободную воинскую должность.

«Да, Джигурда также собирается заходить в это подразделение», - подтвердил собеседник агентства.

Джигурда неоднократно бывал в зоне СВО и уже посещал подразделение, в состав которого планирует поступить на службу.

Ранее в Сети появилась информация о пропаже Блиновского из расположения. Отмечалось, что Алексей занимался сборкой БПЛА, а теперь, предположительно, может стать пулеметчиком и будет отправлен на линию боевого соприкосновения.