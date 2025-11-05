Никита Джигурда сообщил, что пытался наладить отношения с Анастасией Волочковой
© Starface.ru
Актер Никита Джигурда признался, что пытался наладить отношения с балериной Анастасией Волочковой. У шоумена есть надежда, что скоро их увидят вместе. Об этом он рассказал Общественной службе новостей.
Джигурда сейчас принимает участие в одном с Волочковой проекте про рехаб. Бывших друзей посадили вместе на съемочной площадке, им пришлось общаться. Актер говорит, что готов простить обиды.
«Это не я уходил, громко хлопнув дверью, а Анастасия. Я с ней пытался наладить отношения», - сказал артист.
Общение между экс-друзьями происходит преимущественно на съемочной площадке. Вне этого каждый занят своими делами, поделился Джигурда.
«Но есть надежда, что скоро вы все снова увидите нас вместе», — добавил актер и отметил, что скучал по Волочковой и надеется на восстановление дружеских отношений.
Ранее сообщалось, что Джиугрда заметно похудел. Актер перестал красить волосы в огненно-рыжий цвет.