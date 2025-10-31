Заметно похудел и отказался от окрашивания волос: Никита Джигурда удивил изменениями во внешности

64-летний актер Никита Джигурда удивил изменениями в внешности. Он заметно исхудал и отказался от окрашивания волос.

Об этом сообщает StarHit.

Джигурда стал участником шоу «Звезды под капельницей». Актер не стал скрывать, что имеет проблемы с алкоголем.

Он всегда отличался хорошей физической формой, но в трейлере шоу удивил внешним видом. Актер «высох», а вместо огненно-рыжих локонов были седые волосы.

Ранее сообщалось, что куратором звезд в реалити-шоу «Звезды под капельницей» станет нарколог Василий Шуров. В реабилитационный центр с Джигурдой отправятся балерина Анастасия Волочкова и другие.

Некоторое время назад глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предлагал организовать сбор средств на нарколога для балерины. Однако Волочкова опровергла наличие у нее алкоголизма и заявила о попытках политика хайповать на ее имени.