Никита Джигурда развеял тайну «алкоголизма» Михаила Ефремова

Неожиданные секреты по делу Михаила Ефремова выдал Никита Джигурда в беседе с журналистами. Оказалось, что находящемуся сейчас в колонии артисту адвоката искал именно Джигурда.

Кинорежиссер считает, что Ефремов сел в тюрьму по причине своей глупости и доверчивости. Своего адвоката — Пашаева — Ефремов неожиданно сменил, поверив слухам.

Джигурда добавил, что в целом алкоголизм Ефремова — это спектакль. Артист много раз видел моменты, где Ефремов не пьет, но на публику играет выпившего человека, чтобы привлечь внимание.

Ранее мы писали, что Джигурда раскрыл секрет получившей серьезную травму Волочковой.