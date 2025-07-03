Никита Джигурда рассказал, как слитое видео с Волочковой изменило его жизнь

Никита Джигурда рассказал, как слитое в Сеть видео с Анастасией Волочковой изменило его жизнь. Об этом стало известно в эфире шоу «Переговорка».

Дружба балерины и актера прекратилась после слитого в Сеть ролика с их участием. На видео знаменитости танцевали в нетрезвом состоянии. Более того, Никита публично стянул с Анастасии штаны. Балерина обвинила Джигурду в сливе видео и желании пиара. По словам артиста, после скандала он полтора года находился в аскезе. Но это было сделано не из-за желания «очиститься» после критики, а ради роли в кино.

«После хайпа вокруг репетиционного гениального ролика я на полтора года ушел в аскезу, потому что мне предложили главную роль на центральном канале в крутом фильме гениального режиссера языческо-ведического уровня», — рассказал Джигурда.

Также Никита заявил об обиде балерины из-за того, что он не пришел на пресс-конференцию. После скандала Волочкова собрала прессу, чтобы прокомментировать ситуацию. На встречу с журналистами она приглашала и Джигурду.

«Это было желание балерины, но она не учла, что моя Анис не играет по чужим правилам. После этого она обиделась, когда мы не пришли на пресс-конференцию, а она приглашала. И Настя покатила бочку», — резюмировал Никита.

Ранее балерина Анастасия Волочкова призналась, что Джигурде от нее нужен только пиар. Подробности читайте в этой новости.