Никита Джигурда привез гуманитарную помощь в Донбасс

Актер и шоумен Никита Джигурда посетил Запорожскую область и привез гуманитарную помощь на передовую в Донбасс. Об этом пишет ТАСС.

По словам артиста, он не мог не приехать в эти места, поскольку его фамилия связана с Запорожьем.

«В 95-й полк, привезли коптеры и гуманитарку. Потом сюда [в Запорожскую область], потому что фамилия Джигурда уходит корнями в Запорожскую Сечь. Я не мог сюда не приехать», — поделился шоумен.

Джигурда подчеркнул, что Запорожье всегда было русским и подытожил свою речь фразой

В начале текущего года Никита Джигурда оказался в центре скандала из-за слитого ролика с балериной Анастасией Волочковой. Так, в Сети появился ролик, на котором запечатлена танцующая Волочкова вместе с Джигурдой под песню Любови Успенской «Гитара». В ходе танца шоумен встал на колени, резко сорвал с балерины штаны, приник к низу ее живота, а затем схватил Волочкову за грудь. Позднее танцовщица рассказала, что Джигурда заранее подготовил эту провокацию и она больше никогда не сможет «назвать его другом».

Ранее мы писали, что суд постановил взыскать с Джигурды и Анисиной 500 тысяч рублей по делу о наследстве Браташ.