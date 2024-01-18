«Грани стерлись»: психолог объяснила, какие отношения связывают Волочкову и Джигурду
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В Сети появилось провокационное видео с участием Анастасии Волочковой и Никиты Джигурды. На нем знаменитости запечатлены целующимися и в нетрезвом состоянии. Несмотря на откровенное поведение, артисты продолжают называть себя друзьями. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Екатерина Корендясева рассказала, какие отношения связывают Анастасию и Никиту.
По мнению эксперта, балерину и актера объединяют эксцентричность и самобытность. Все это лежит в основе их дружбы. При этом Екатерина отметила, что общение знаменитостей может быть взаимовыгодным. Артисты способны поддерживать друг друга и вдохновлять на творчество.
«Сейчас мы наблюдаем обиду Волочковой на друга из-за обнародованного видео, где они танцуют довольно двусмысленно. Важно уважать и обговаривать друг с другом уровень открытости и личных границ. Только так дружбу можно сохранить. Сложно сказать, насколько их отношения носят романтический характер. У публичных личностей из-за большой нагрузки на психику могут стираться границы нормы и дозволенности. Никита Джигурда не раз показывал себя как неординарная личность, готовая на многое ради привлечения внимания. Анастасия Волочкова также не отличалась целомудренным поведением и периодически вела себя нестандартно», — высказалась психолог.
По мнению Екатерины, артисты не смогли договориться между собой о том, что можно выносить в публичное пространство, а что — нет. Несмотря на это, она убеждена, что дружба Волочковой и Джигурды является реальной и прочной.
«Двусмысленные видео могут быть частью доверительных отношений. Расслабились настолько, что грани на время стерлись», — резюмировала эксперт.