«Грани стерлись»: психолог объяснила, какие отношения связывают Волочкову и Джигурду

В Сети появилось провокационное видео с участием Анастасии Волочковой и Никиты Джигурды. На нем знаменитости запечатлены целующимися и в нетрезвом состоянии. Несмотря на откровенное поведение, артисты продолжают называть себя друзьями. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Екатерина Корендясева рассказала, какие отношения связывают Анастасию и Никиту.

По мнению эксперта, балерину и актера объединяют эксцентричность и самобытность. Все это лежит в основе их дружбы. При этом Екатерина отметила, что общение знаменитостей может быть взаимовыгодным. Артисты способны поддерживать друг друга и вдохновлять на творчество.