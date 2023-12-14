«Никчемный человечишко»: Митя Фомин рассказал, что думал о себе в юности

Певец Митя Фомин начинал свою карьеру в группе Hi-Fi. Сегодня он готовится к сольному концерту в Москве. 49-летний артист рассказал, что в зрелом возрасте есть свои плюсы.

Артист признался, что в юности боялся стареть. Но сейчас он во всем ищет плюсы.

«Когда я был юным, я думал: «Мне будет 26 лет, уму непостижимо! Такой старый, никому не нужный, никчемный человечишко, который вряд ли что-то сможет сказать миру. Про 50 лет я вообще не думал, столько не живут»», — цитирует Фомина mk.ru.

17 января певцу исполнится 50 лет, и он спокойно относится к этой дате.

Также он добавил, что сейчас ему не стыдно вступать в отношения с молодыми или взрослыми людьми. Митя Фомин уверен, что любви все возрасты покорны.

Ранее певец Митя Фомин сообщил, что он скоро будет жить в отремонтированной квартире. По словам артиста, он не может переехать в апартаменты уже несколько месяцев. Музыкант отметил, что это связано с различными трудностями. При этом он рассчитывает, что все-таки сможет организовать переезд до конца 2023 года.