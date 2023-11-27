Итальянская актриса Орнелла Мути прилетела в Москву и едва не расплакалась

Итальянская актриса Орнелла Мути прилетела в Москву ради участия в театрально-музыкальной постановке «Бетховен — героическая жизнь гения». Перед премьерой журналистам удалось немного пообщаться с иностранной звездой. Правда, никто не ожидал, что она едва будет сдерживать слезы.

На эмоции артистку вывел вопрос о любимых российских композиторах. Орнелла стала вспоминать, и ее мысли обратились к матери, которой, по ее словам, нравился Рахманинов. Когда она это произнесла, ее голос задрожал, и она чуть не расплакалась. Оказалось, что Мути всегда так реагирует, когда речь заходит о ее родительнице.

«Мне сложно говорить, когда я говорю о маме, мне сразу хочется плакать», - цитирует слова актрисы Пятый канал.

Чтобы как-то отвлечься от гнетущих мыслей, Орнелла достала телефон и пошутила, что лучше будет смотреть в экран, так как таким образом не видны ее эмоции.

Напомним, что итальянская знаменитость поселилась в люксе столичного отеля «Лотте Плаза». 27 ноября она выйдет на сцену Московского Дворца Молодежи, а 28 ноября – Театра на Таганке.

Ранее стало известно, сколько стоит номер отеля, в котором остановилась Орнелла Мути в Москве.