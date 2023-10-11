Никас Сафронов рассказал, как оказался в постели «незнакомой тетки»

Неприятность посреди ночи приключилась с живописцем Никасом Сафроновым во время рейса «Российских железных дорог» Сочи — Москва. Он упал с верхней полки вагона на женщину из-за экстренного торможения поезда, передает Telegram-канал BLITZ+.

Инцидент произошел, когда художник возвращался с российского юга домой. Никас купил билеты на вторую полку купе, о чем впоследствии сильно пожалел. Кроме того, звездный пассажир не позаботился должным образом о своей безопасности — он не пристегнул себя ремнями на случай экстренного торможения поезда.

В итоге посреди ночи кто-то дернул стоп-кран. Сафронов не удержался на месте и рухнул на соседку внизу.

«Проводники сказали, что ловили вора. Я вывалился со второй полки и упал на какую-то женщину. Оказался в постели тетки», — поделился историей живописец.

Обошлось без каких-либо последствий. В результате случившегося знаменитый пассажир не пострадал. Его соседка тоже осталась цела.

Ранее Сафронов перечислил главные недостатки памятника певцу Борису Моисееву, который одобрила коллега Алла Пугачевой. Художник назвал увиденное весьма посредственной работой.