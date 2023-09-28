Названы главные недостатки памятника Борису Моисееву, который помогала выбирать Алла Пугачева

Художник Никас Сафронов раскритиковал установленный на Троекуровском кладбище памятник певцу Борису Моисееву. Он считает, что скульптор подошел без фантазии к созданию монумента, и получилась весьма посредственная работа.

Отметим, что трехметровую скульптуру из бронзы создал Филипп Трушин. На нее его вдохновил фрагмент любимого танца покойного артиста «Боль разлуки». Задумку творца одобрили директор Моисеева Сергей Горох и его близкая подруга Алла Пугачева. А вот поклонники не все остались довольны. Как оказалось, Сафронов понимает недовольства, так как тоже не полностью удовлетворен результатом.

Он отметил, что в памятнике практически не угадывается Борис, нет сходства. Не считал художник и жесты Моисеева. По его мнению, все не выглядит так, будто он находится в танце.

«Я уверен, что скульптор отнесся к своей работе очень серьезно и профессионально. Но мне кажется, он мог бы проявить большую фантазию. А этот монумент довольно стандартен – похожих много на могилах и чиновников, и людей, которые погибали в разборках еще в далекие 90-е», - цитирует слова Сафронова PROZVEZD.

Никас считает, что многие друзья артиста хотели увидеть его трогательный характер в монументе, который вполне можно передать даже через жесткий металл. Но также художник не исключает, что скульптор видел Моисеева именно таким, каким изобразил.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева и Элтон Джон прислали цветы в связи с открытием памятника Моисееву.