Никас Сафронов рассказал, что случайно выкинул 1,5 млн рублей в помойку. Об этом он сообщил mk.ru.

Художник Никас Сафронов регулярно помогает своим братьям и сестре. По его словам, ежемесячно он отправляет по 40 тысяч рублей братьям, а сестре чуть больше из-за того, что она содержит много домашних животных.

Сафронов рассказал о привычке старшего брата Владимира откладывать деньги. Этим он начал заниматься еще в 90-е.

«У него с тех пор появилась привычка — оставлять заначку на черный день. Черный день так и не настал — сначала я купил ему квартиру в Ульяновске, а потом вообще забрал в Москву. Но привычка откладывать деньги у него не исчезла», — рассказал он.

По словам художника, однажды он отправил Владимира в санаторий, а сам решил заглянуть к нему в квартиру — Сафронову не понравились пустые пакеты из-под кефира, которые он решил выкинуть.

«Выглядело это как-то неэстетично, я собрал их и выбросил в ближайший мусорный контейнер у дома. А ему купил мусорные пакеты и контейнеры разных размеров», — объяснил он.

Позже выяснилось, что в одном из пакетов была заначка — около 1,5 миллионов рублей, которые брат художника откладывал всю жизнь.

«Володя был в ужасе. Он даже ходил на свалку, естественно, ничего не нашел — весь мусор давно уже вывезли. Я ему предложил отдать эту сумму, чтобы он успокоился. Но брат категорически отказался», — добавил артист.

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