«Несмотря на брутальную внешность»: Никас Сафронов назвал причину рака Егора Зайцева

Причиной рака Егора Зайцева могли стать нервы. Об этом заявил художник, друг модельера Вячеслава Зайцева Никас Сафронов.

«Многие, если не все, болезни идут от нервов. А Егор и при жизни отца, и после смерти Славы находился под сильнейшим прессингом», - сказал Никас сайту mk.ru.

Он отметил: Егора критиковали «со всех сторон», упрекали по любому поводу. Сына модельера при жизни Вячеслава Зайцева сравнивали с отцом. Сафронов уверен: Егор мог продолжить дело кутюрье, если бы не болезнь.

Ему известно, что приближенные модельера пытались оказывать влияние на Егора – это отражалось на нем очень сильно.

«Несмотря на брутальную внешность, он был очень ранимый и незащищенный. Что, видимо, и послужило появлению и такому быстрому развитию его болезни», - допустил Сафронов.

В последние годы Егор и вовсе замкнулся, говорит художник. Он отметил, что прессинг тяжело выдержать даже здоровому мужчине. Сафронов вспомнил судьбу актера Вячеслава Галкина и заявил, что его затравили за срыв из-за нахлынувших проблем, а вскоре знаменитость умер.

Ранее сообщалось, что перед смертью Егор пытался помириться с давними врагами.