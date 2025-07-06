Никас Сафронов пообещал разобраться со штрафами за нарушение ПДД. Об этом сообщает «Абзац».

Сегодня СМИ написали о многочисленных штрафах, которые за последний год были выписаны на автомобиль Никаса Сафронова. По данным журналистов, сейчас за машиной художника числится задолженность на 56 тысяч рублей.

Сафронов прокомментировал ситуацию и пообещал разобраться. Он добавил, что обычно за рулем сидит не он, а его водитель.

«У меня есть водитель, он разбирается, он оплачивает. Я проверю», — заявил он.

Напомним, Никасу Сафронову — 69 лет. Он прославился благодаря написанию портретов мировых политиков. В апреле 2025 года Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу его портрет, автором которого был Никас Сафронов.

Ранее мы писали о том, что мировой суд Москвы оштрафовал Светлану Бондарчук за неуплату другого штрафа.