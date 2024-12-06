Никас Сафронов опроверг слухи об ухудшении здоровья 87-летнего Дроздова. Об этом сообщает mk.ru.

Художник Никас Сафронов отреагировал на последние новости о здоровье Николая Дроздова. СМИ сообщали, что у зоолога сильная утомляемость, он практически все время проводит в постели. Однако по словам Сафронова, Дроздов на днях приезжал к нему в гости.

«Разговоры об ухудшении здоровья Николая Николаевича — глупости и выдумки. Буквально позавчера он с женой был у меня в гостях. Я пригласил его и телеведущую Анну Шатилову на встречу друзей. Мы прекрасно провели время. У Николая Николаевича было замечательное настроение», — рассказал он.

Сафронов добавил, что Дроздов периодически ездит за город и занимается воспитанием внуков.

«Он много работает: пишет, снимается в рекламе. Передвигается самостоятельно, практикует оздоровительную ходьбу с палочками. У него много планов, которые он намерен осуществить», — заявил художник.

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