Никас Сафронов объяснил, почему София Ротару предпочла проигнорировать теракт в «Крокусе»

Художник Никас Сафронов объяснил, что певица София Ротару могла проигнорировать теракт в «Крокус Сити Холле», так как просто не нашла нужных слов. Он уверен, что в душе она сильно переживает, так как нельзя оставаться равнодушным к трагедии такого масштаба.

22 марта в концертный зал Красногорска ворвались вооруженные террористы и расстреляли людей, а после подожгли помещение, в котором должна была выступать в тот день группа «Пикник». Случившее потрясло не только Россию, но и весь мир. В течение нескольких дней к «Крокусу» приходили неравнодушные, оставляя цветы и игрушки. А отечественные звезды собирали деньги для пострадавших и выражали свои соболезнования.

Однако не все знаменитости предпочли высказаться о трагедии. Например, София Ротару до сих пор не сказала ни слова, из-за чего на нее злы даже преданные поклонники. В социальных сетях пользователи критикуют артистку, подмечая, что она сама раньше часто выступала на сцене данного комплекса.

Никас Сафронов же негативно в адрес певицы старается не высказываться. Он считает, что она просто не сделала публичное заявление, но произошедшее ее волнует. При этом он подчеркнул, что, конечно, известные люди, должны открыто выражать соболезнования.

«Возможно, Ротару не находит слов, чтобы высказать соболезнования публично. Очень хочется надеяться, что она глубоко сопереживает жертвам трагедии и их близким, как и каждый из нас. Потому что этот теракт у любого нормального человека может вызывать только одну реакцию: ужас, боль и бесконечное сочувствие», - цитирует слова художника mk.ru.

Ранее появилась информация, что в Крыму Софию Ротару хотят лишить звания почетного гражданина Ялты.