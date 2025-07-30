Никас Сафронов назвал правильной реакцию граждан на демонтаж «Большой глины»

Художник Никас Сафронов отреагировал на демонтаж скульптуры «Большая глина №4» в Москве. Он отметил, что граждане относились к ней негативно и сейчас «все выдохнули».

Комментарий Сафронова приводит NEWS.ru.

«"Глина" стояла, и относились к ней негативно. Когда ее стали разбирать, все выдохнули и сказали: "Слава богу!". Это понятно и даже правильно. Это общественное мнение, его нужно слушать и к нему нужно прислушиваться», - сказал художник.

Сафронов полагает, что скульптуру могли установить без необходимых согласований. Памятники, которые не связаны с ценностями и мировоззрением граждан, не могут быть нарочито установлены в центре столицы, размышляет художник.

Он отметил важность защиты русской культуры, которую пытаются запретить на Западе, хотя именно она, уверен Сафронов, «подарила Европе ее сегодняшнее величие, сформировала американскую культуру».

Ранее он рассказывал, что написал картину для бизнесмена Илона Маска. Сафронов собирается лично передать произведение миллиардеру.