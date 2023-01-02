Никас Сафронов назвал Бузову Арбузовой и рекомендовал ей поехать в деревню

Художник Никас Сафронов прокомментировал недавнее заявление, что певица Ольга Бузова является завидной невестой. В своем ответе живописец зарифмовал фамилию исполнительницы с Арбузовой и посоветовал ей отправиться в деревню.

Сафронов заявил: «Я не считаю, что она – самая завидная. Хотя каждому – свое. Одному – Бузова, другому – Арбузова».

Он отметил, что никому не известно, богата ли певица. Кроме того, Сафронов указал на большое количество состоятельных женщин, не замеченных в скандалах.

По мнению художника, «жена не должна быть тусовочной». Он придерживается позиции, что лучше жениться на простой девушке, но из хорошей семьи, с образованием и классическими семейными традициями.

Браки с яркими моделями, певицами и светскими львицами, заметил он, нередко заканчиваются разводами.

Художник считает, что Бузовой нужен «не очень известный, а просто обычный человек».

«Я бы на ее месте поехал в деревню и выбрал себе простого работящего непьющего мужика», - считает Сафронов и верит, что с таким человеком Бузова обретет женское счастье.

Ранее певица заявила, что ей непросто в мире шоу-бизнеса, и оценила вероятность отъезда из России.