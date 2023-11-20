Никакой шумихи: актер Ярмольник рассказал, как отметит свой 70-летний юбилей

В следующем году Леониду Ярмольнику исполнится 70 лет. Актер и телеведущий поделился планами на празднование своего юбилея.

Ярмольник признался, что не хочет никакой шумихи и излишнего внимания к своей персоне.

«Я не люблю широких празднований, поэтому никаких масштабных торжеств в этот день не планирую. Посидим в узком кругу друзей, по-домашнему, но не более того», — цитирует артиста «Утро.ру».

Он добавил, что не хочет и грандиозных подарков, поскольку артиста уже сложно чем-то удивить. По словам Ярмольника, у него все есть. Поэтому актер просит друзей не волноваться на эту тему.

Летом 2023 года в Сети появилась информация о переезде Ярмольника за границу. Журналисты писали, что актер уехал в Латвию, где в него имеется недвижимость. Однако, как выяснилось, Леонид находится в РФ.

Недавно артист вышел в свет вместе со своей супругой Оксаной. Они вместе в браке уже 40 лет. Ярмольник неоднократно признавался, что у него с женой сложные отношения, но пара регулярно работает над отношениями.