«Никакой семьи у меня бы не было»: Авербух честно рассказал об отношениях с Арзамасовой

Четыре года назад российский фигурист Илья Авербух женился на Елизавете Арзамасовой. Спустя полгода у пары родился сын Лев, а в августе 2024 года — дочь Лия. Спортсмен признался, что не стал бы создавать семью, если бы не влюбился в актрису.

Серебряный призер Олимпийских игр уже был женат на Ирине Лобачевой. У них родился сын Мартин, но спустя три года после его появления на свет пара развелась.

Арзамасова стала второй женой Авербуха. И именно встреча с ней перевернула все в жизни фигуриста. Актриса младше Ильи на 21 год, но это не помешало им построить крепкую семью.

«Я счастлив, что судьба привела меня к волшебному, светлому и очень творческому человеку, как Лиза Арзамасова. Если бы я не встретил такого человека, как Лиза, никакой семьи у меня бы и не было», — цитирует фигуриста StarHit.

Как пояснил Авербух, он все-таки мечтал найти своего человека и очень рад, что его встретил.

Сейчас фигуриста переполняют эмоции после рождения дочери. Его отцовское сердце восхищает, как малышка меняется каждый день. Илья признался, что Лия уже научилась улыбаться. Радует звезду ледовых шоу и старший сын Мартин, который учится на последнем курсе института и показывает успехи.

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