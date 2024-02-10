Сергей Лазарев назвал самый роскошный подарок самому себе

Сергей Лазарев заявил, что вкладывает всю прибыль с концертов в себя. Об этом стало известно «Страстям».

Певец появился на красной дорожке концерта Big Love Show 2024 в Москве. Журналисты решили узнать у Лазарева, какие самые роскошные подарки он делал сам себе. Однако певец заявил, что не любит тратить много денег на что-то материальное.

«Я вообще не про роскошные подарки. Для себя я дарю свои концерты — я их продюсирую, ставлю, я сразу обратно в себя же и вкладываю. Поэтому, наверное, так долго и существую [на сцене, — прим. ред], потому что никому ничего не должен и ни от кого не завишу», — объяснил он.

Напомним, Сергей Лазарев последнее время ездит с туром «Я не боюсь» по всей России. У певца запланированы еще около 15 концертов с одноименной шоу-программой.