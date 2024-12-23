Актер Юра Борисов назвал Пушкина «крутым чуваком»

Российский актер Юра Борисов высказался о съемках в фильме Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина». Об этом пишет НСН.

Как признался артист, при подготовке к съемочному процессу его удивило, как много успел поэт за свою жизнь.

«Меня удивило, как много всего с ним успело за жизнь произойти, такую короткую. Хотелось это все прочитать и как-то заново переосмыслить, рассказать не занудно, а очень живо», — поделился Борисов.

Знаменитость подчеркнул, что проект готовится четыре года.

«Надо было понять, что мы вообще будет делать, потому что Пушкин на самом деле — крутой чувак, и хотелось, рассказывая эту историю, передать ощущение жизни, чтобы этот человек стал человеком, и им могли вдохновляться, как я им вдохновляюсь», — рассказал актер.

По его словам, у россиян, которые проходят Пушкина еще в школе, «затерлось» впечатление о писателе, поэтому авторы картины хотят показать героя как «реально крутого» персонажа, а не памятник или портрет.

Ранее Юра Борисов признался, что не представляет своей жизни в США без Марка Эйдельштейна.