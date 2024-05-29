«Никакой отмены в Каннах не было»: кинокритик Сычев высказался об отношении к русским на кинофестивале

Фильм «Анора» получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах — самую престижную награду в сфере авторского кино. Главные роли в нем исполнили актеры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн. Это свидетельствует о том, что на кинофестивале не отменяли российскую культуру, пояснил кинокритик Сергей Сычев.

По его словам, на фестивале присутствовала политика, но на первом месте стояло кино, искусство и культура. Поэтому члены жюри беспристрастно выбрали фильм, который показался им наиболее достойным.

Кинокритик отметил, что на кинофестивале были представлены и более сильные картины, чем «Анора». Но судьи ни на кого не ориентировались, а руководствовались собственным вкусом.

«Никакой отмены русских в Каннах не было. Все эти годы в Каннах все равно показывали фильмы русских режиссеров или режиссеров, принадлежащих к русской культуре, даже если у них другое гражданство, все равно говорящих на русском языке и думающих по-русски», — рассказал Сычев 360.ru.

В прошлые годы организаторы фестиваля пытались ограничить доступ для российских СМИ, но в этом году все изменилось. В Канны пустили наших журналистов и критиков — это нововведение Сергей Сычев назвал «очень важным».

Картина «Анора» рассказывает о молодой стриптизерше из Бруклина, на которой женится сын российского олигарха. Родители жениха, узнав о случившемся, срочно приезжают в Нью-Йорк. Марк Эйдельштейн сыграл в картине сына олигарха, Юра Борисов — одного из подручных отца главного героя, а Дарья Екамасова исполнила роль супруги российского бизнесмена.

Напомним, Марк Эйдельштейн узнал о победе на Каннском кинофестивале в психбольнице.