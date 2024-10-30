Директор звезды «Интернов» Александра Ильина рассказал о состоянии актера после срочной операции

Концертный директор группы «План Ломоносова» Максим Гвоздев рассказал о состоянии Александра Ильина, госпитализированного с приступом аппендицита.

«У него все в порядке, я думаю. Со вчерашнего дня в больницу уехал, надеюсь, что скоро приедет. Все хорошо», - сказал он в беседе с ТАСС.

Как подчеркнул директор, сейчас Ильин отдыхает после операции, поэтому пока не выходил на связь. При этом Гвоздев заверил, что запланированные концерты коллектива пройдут по графику, никаких отмен и переносов не планируется.

«Все, что запланировано - все будет», - заключил директор.

Ранее стало известно о госпитализации звезды сериала «Интерны» с жалобами на острую боль внизу живота. При обследовании выяснилось, что у Ильина случился приступ аппендицита. Ему провели срочную операцию.