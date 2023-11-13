Ирина Безрукова рассказала, что купила новый дом в Подмосковье, об этом сообщает Газета.Ru.

Актриса театра и кино рассказала, что недавно приобрела новую недвижимость за городом - однако переезжать в Подмосковье она не планирует из-за работы в Москве.

«‎Да, у меня появился дом в Московской области, но я туда не перебралась жить, поскольку вся работа в Москве, а дом не рядом с МКАДом. Получается, что в Подмосковье у меня дача», - объяснила она.

По словам знаменитости, новое жилье она купила уже с отделкой, поэтому ремонт не потребовался. При этом новоселье она не отмечала из-за занятости друзей. Впрочем, это не мешает принимать их в новом доме по очереди.

«‎Люблю приезжать туда в одиночестве. Моя работа связана с постоянным общением, поэтому мне нравятся моменты уединения», - рассказала актриса.

Напомним, Ирина Безрукова была замужем за актером Сергеем Безруковым. Их брак продлился 15 лет. В 2015 году супруги развелись.

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