Никакого запаха табака от отеля до площадки: Илья Лагутенко представил заказчикам райдер на новое турне

Лидер музыкальной группы «Мумий тролль» Илья Лагутенко собирается отправиться в новый тур. Райдер певца в этот раз соответствует его желанию бросить курить. Он уже несколько раз пытался избавиться от вредной привычки, но безуспешно, передает Telegram-канал Mash.

Чтобы курение не напоминало о себе, Лагутенко попросил в райдере избавить его от запаха табака. Например, артист будет передвигаться с некурящим водителем. Никакого запаха табака не должно быть от отеля до площадки.

Проживать музыкант хочет в пятизвездочном отеле. В номере должны быть закуски, вода, фрукты-орехи-ягоды, кефир, йогурт, зеленый чай и блэкаут шторы. В гримерку Лагутенко попросил 12 бутылок пива, хумус, «Тик-так» и жвачки без сахара. Персоналу мероприятия фотографироваться с артистом запрещено. Стоимость выступления лидера «Мумий тролль» составляет 8,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что дом Ильи Лагутенко сгорел в Лос-Анджелесе. Вероятно, музыкант отправляется в новый тур, чтобы заработать на новый особняк.