«Никакого тепла»: эксперт рассказал об отношениях Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Физиономист, эксперт по языку жестов Илья Анищенко подробно рассказал об отношениях самых знаменитых пар русского шоу-бизнеса. Далеко не все они, по мнению специалиста, счастливы. У многих пар отношения откровенно натянутые.

Так, супружеская чета Андреева - Бондарчук яркий пример наименее человеческих отношений. Их жесты и эмоции жестко распланированы, нет никаких чувств или их проявлений, которые можно было бы назвать живыми.

На всех фотографиях Паулина и Фёдор держатся холодно и не излучают никакого тепла. Головы каждый раз держат параллельно. Они словно «подморожены», - отмечает специалист в эксклюзиве для портала Woman.ru.

Ранее мы писали, как Федор Бондарчук публично поставил на место Паулину Андрееву, сказав, что его супруга сидит «где-то там, на галёрке».