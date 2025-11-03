«Никакого предательства нет, мужчина есть мужчина»: изменившего жене Аскольда Запашного неожиданно похвалили

Феликс Царикати отказался назвать предательством поступок Аскольда Запашного, изменившего жене. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ певец призвал семью дрессировщика принять его внебрачного ребенка.

Недавно Аскольд Запашный, которого долгие годы все считали примерным семьянином, признался, что развелся с супругой после 18 лет брака, но перед этим изменил ей с девушкой, которая родила ему сына Аскольда. Теперь семья артиста цирка отказывается принимать его внебрачного ребенка. По словам иллюзиониста Сергея Сафронова, близкие постоянно плачут и не могут простить дрессировщику предательства. Однако Феликс Царикати считает, что они должны радоваться еще одному члену семьи.

«Почему они все плачут? Он должен кричать на весь мир: „Это мой сын родился! Он Аскольд Аскольдович!“ Я не понимаю, почему Эдгард не принимает, почему мама не принимает», — заявил певец.

Сергей Сафронов напомнил, что Аскольд Запашный завел роман на стороне во время официального брака с Элен Райхлин: «Слово „предательство“ мы исключаем?» В ответ на это Феликс Царикати лишь оправдал дрессировщика: «Ну и хорошо, ну и слава Богу. Молодец! Никакого предательства нет, мужчина есть мужчина».

Артист объяснил: он судит о себе, поскольку и сам оказался в подобной ситуации. У Феликса Царикати есть две внебрачные дочери и сын, рожденный в законном браке. Певец признался, что его старшая наследница категорически не принимает сводного брата, а младшая же обожает Феликса. Музыкант обратился к детям Аскольда Запашного и посоветовал им не отвергать мальчика: «Все, это ваш родной брат».

Напомним, младший брат Эдгарда Запашного признался, что сам подал на развод с женой. Пара прожила вместе 18 лет, у них родились две дочери — Ева и Эльза. По словам Аскольда Запашного, в отношениях наступил кризис, когда они стали жить в разных городах и превратились в «друзей со штампом в паспорте». Однако еще одной причиной стал роман артиста с коллегой по имени Диана, которая родила ему сына. Дрессировщик попытался оправдаться и заверил: супруга знала о внебрачном ребенке, но не принимала его.

Ранее актриса Эвелина Бледанс осудила Аскольда Запашного из-за публичного признания в изменах жене: «Мы были уверены, что у него хватит ума не рассказывать об этом на всю Россию».