Эвелина Бледанс осудила Запашного из-за публичного признания в изменах. Об этом она рассказала в шоу «Звезды сошлись».

Рассказанная накануне история Аскольда Запашного об изменах жене и наличии внебрачного ребенка поразила многих. В студии НТВ после этого собрались знаменитости, которые обсудили поступок дрессировщика.

Подруга семьи Эвелина Бледанс рассказала, что знала о секрете Запашного еще до записи программы.

«Я догадывалась о чем секрет, потому что разговаривала с его супругой Элен и знала эту историю, но почему-то мы все были уверены в том, что у него хватит ума не рассказывать об этом на всю Россию, оставить это на территории цирка», — заявила она.

При этом Бледанс уверена, что своими признаниями дрессировщик сделал хуже только детям, которым придется выслушивать сплетни.

«И его дочки, которые теперь подросли, ходят в школу, они должны слушать не очень приятные вещи от своих одноклассников», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что известно об экс-любовнице Запашного, родившей от него внебрачного сына.